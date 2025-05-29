Düşünce Kuruluşları, KKTC’de Buluştu

TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE KURULUŞLARI KKTC’DE BİR ARAYA GELDİ

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen uluslararası bir forumda buluştu. Diplomasi Vakfı tarafından Girne’deki bir otelde düzenlenen “Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu”, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC’nin ev sahipliğinde hayata geçirildi. Forum, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden birçok düşünce kuruluşu temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

FORUMDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

Bu forumda, “Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa”, “Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon” ve “Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs” temaları üzerinde detaylı tartışmalar yapıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, forumun kapanış konuşmasında bu tür etkinliklerin KKTC için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ziya Öztürkler, KKTC’nin her alanda Türk dünyasının bir parçası olduğunun altını çizdi.

KÜLTÜREL GEZİ İLE FORUM SON BULACAK

Forum, katılımcılar için düzenlenecek olan KKTC’yi tanıtan kültürel gezi ile sona erecek. Bu gezi, katılımcıların bölge hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak ve yerel kültürü keşfetme fırsatı sunacak.