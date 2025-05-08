Düşüş Beklentisi, Dolar Dalgalanması Devam Edecek

FED’İN FAİZ KARARI VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025 tarihinde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Yapılan açıklamada, bu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edilirken, “Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor” değerlendirmesi yapıldı. Alınan karar sonrasında piyasalarda dikkatler altın ve dolar hareketlerine yöneldi.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE ENFLASYON ÜZERİNE VURGULAR

Fed’in açıklamasında işgücü piyasasının güçlü olduğuna, ancak ekonomik görünüme dair belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi. Enflasyon, hedeflenen %2 seviyesinin üzerinde seyrettiği için Fed, faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Fed aynı zamanda, Trump yönetiminin ticaret politikalarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini sürekli gözlemleyeceğini belirtti. Yetkililer, faiz indirmek için işgücü piyasasında zayıflama gibi somut verilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, Fed’in kararının piyasa beklentileriyle örtüştüğünü ve büyük bir hareketliliğin beklenmediğini söyledi. Baydar, “Faiz indirimi beklentisi altını yukarı çeken bir faktördü. Ons altında 3304 dolar seviyelerine kadar düşüş olursa şaşırmam. Gram altın da %1,25 ekside. Kısa süre içinde gram altında 4100 TL’nin altını görebiliriz” dedi. 8 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla ons altın 3342 USD, gram altın ise 4128 TL seviyesinde işlem görüyordu.

DOLAR VE PARİTELERDEKİ DALGALANMALAR

Hikmet Baydar, doların diğer para birimlerine karşı dalgalı bir seyir izleyeceğini belirtti. “Euro/dolar paritesi şu an 1,1357 seviyesinde. Piyasa beklentisine uygun bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Dolar/TL kuru, 8 Mayıs sabahı 34,15 seviyesinde seyrederken, piyasalar Fed’in açıklamalarının küresel etkilerini dikkatle izliyor.

PIYASA TEPKİLERİ VE GELECEK BEKLENTİLER

Fed’in faiz kararının beklendiği gibi alınması, piyasalarda sınırlı bir hareketlilik yarattı. Altın fiyatlarında kar realizasyonu bekleniyor. Uzmanlar, gram altında 4050-4100 TL bandının test edilebileceğini öngörüyor. Dolar/TL’de ise kısa vadeli dalgalanmalar bekleniyor, ancak büyük sıçramalar için ek verilere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bloomberg’in anketine göre, ekonomistlerin çoğu Fed’in 2025’te iki faiz indirimi yapmasını bekliyor, fakat zamanlama henüz netlik kazanmış değil.