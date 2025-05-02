Duterte’nin Avukatları UCM’ye İtirazda Bulundu

AVUKATLARIN SAVI, DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin hukukçuları, Filipinler’in Roma Statüsü’nden çekildiğini öne sürerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yargı yetkisini kullanamayacağını belirtti ve davanın düşürülmesini talep etti. “Philstar” gazetesine yansıyan habere göre, Duterte’nin avukatları Eylül 2021’de UCM tarafından eski Devlet Başkanına yöneltilen “uyuşturucuyla mücadele” operasyonları çerçevesinde işlenmiş olduğu iddia edilen insanlığa karşı suçlar üzerindeki soruşturmaya itiraz dilekçesi sundu. Avukatlar Nicholas Kaufman ve Dov Jacobs’ın hazırladığı 38 sayfalık dilekçede, davanın görüşülmesini engelleyen usul ile ilgili itirazda bulunuldu.

DAVADA YARGI YETKİSİ İDDİALARI

Dilekçede, Filipinler’in Roma Statüsü’nden çekilme kararının 2019’da yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, mahkemenin Eylül 2021’de Duterte hakkında soruşturma başlatma yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Eski Devlet Başkanının “derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması” gerektiği vurgulanan dilekçede, “Bireyin özgürlüğü söz konusudur ve savcı, selefi tarafından alınan hatalı bir kararı sürdürmek için canla başla mücadele etmemelidir.” sözlerine yer verildi. Ayrıca, Roma Statüsü gereği mahkeme yargı yetkisini kullanırken, ülkenin UCM’ye “eş zamanlı taraf” olması gerektiği de dile getirildi.

SORUŞTURMA VE UCM’NİN KARARLARI

UCM, Duterte’nin görev süresi boyunca yani 2016 ila 2022 yıllarında gerçekleştirilen “uyuşturucuyla savaş” operasyonları çerçevesinde işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021’de soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Filipinler, bu iddiaları incelemiş fakat UCM’nin yargı yetkisinin olmadığına dair itirazlar üzerine soruşturmaya ara vermişti. UCM’nin ön soruşturma başlattıktan sonra, Filipinler 17 Mart 2018’de Roma Statüsü’nden çekileceğini bildirmiş, bu karar 17 Mart 2019’da resmen yürürlüğe girmişti. Ancak mahkeme, 18 Temmuz 2023’te soruşturmanın devam etmesi yönünde karar vermişti. UCM Savcılık Ofisi, 10 Şubat’ta Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar nedeniyle cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından tutuklama emri talep etmişti. Eski Devlet Başkanı, 12 Mart’ta insanlığa karşı suçlar dolayısıyla mahkeme gözetimine teslim edilmişti. Duterte, 14 Mart’ta duruşmaya UCM’nin tutukevinden görüntülü olarak katılmışken, avukatları davada hazır bulunmuştu. UCM, Duterte hakkındaki iddianamenin okunacağı duruşmanın tarihini 23 Eylül 2025 olarak belirlemişti.