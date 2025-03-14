Duterte, UCM Duruşmasına Video İle Katıldı

UCM’DE DURUŞMAYA KATILDI

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresi boyunca ülkesinde uyuşturucuya karşı düzenlediği savaş esnasında işlenen insanlığa karşı suçlara dair Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) gerçekleştirilen duruşmaya video bağlantısı ile katıldı. 2016-2022 yılları arasında yürütülen bu savaş sırasında, çocuklar da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulmasının ardından yargı süreci için Hollanda’nın Lahey kentine getirilen Duterte, UCM’deki duruşmaya Mahkeme Başkanı Iulia Motoc’un izniyle online olarak katılım sağladı. Duterte, duruşmada zayıf bir sesiyle kısa bir konuşma yaparak adını ve doğum tarihini onayladı.

AVUKAT DAVADA YARGISIZ İNFAZDA BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ

Duterte’nin avukatı Salvador Medialdea, mahkemeye müvekkilinin “ülkesinden kaçırıldığını” ifade ederek, “Lahey’e apar topar nakledildi. Hukukçular için bu yargısız infazdır. Hukukçu olmayanlar içinse bu saf ve basit bir adam kaçırma” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Duterte’nin “zayıflatıcı tıbbi sorunlardan” muzdarip olduğunu vurgulayan Medialdea, “Kendisini tanıtmak dışında bu duruşmaya katkıda bulunabilecek durumda değil” diye belirtti.

SUÇLAMALARIN ONAYLANACAĞI TARİH BELİRLENDİ

Mahkeme Başkanı Motoc, Duterte’nin durumuna ilişkin olarak “Mahkeme doktoru, zihinsel olarak tamamen bilinçli ve zinde olduğunuz görüşündeydi” açıklamasını yaptı. Suçlamaların onaylanacağı duruşma tarihi ise 23 Eylül olarak belirlendi.

CİNAYETLERİN SAYISIYLA İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR

Savcı, Duterte’nin tutuklanması yönündeki başvurusunda, Duterte’nin işlediği iddia edilen suçların “Filipinler’deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası” olduğunu öne çıkardı. Genellikle yoksul erkekleri hedef alan operasyonlar için “Potansiyel olarak on binlerce cinayet işlendi” ifadesini kullandı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDAN SORUMLULUK

2016-2022 yılları arasında uyuşturucuya karşı yürütülen savaş sırasında çocuklar dahil binlerce insanın ölümüne yol açmakla suçlanan Duterte’nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddiaları öne sürüldü. Duterte, UCM’nin kendisi hakkında başlattığı ön soruşturmanın ardından 17 Mart 2018’de Filipinler’i Roma Statüsü’nden çekmişti. 2022’de görevi devralan Ferdinand Marcos Jr., Filipinler’in Roma Statüsü’ne yeniden dahil edilmesi konusunu geçersiz kıldıklarını belirtmişti. Ancak Marcos yönetimi, UCM’nin kırmızı bülten talebinde bulunması durumunda iş birliği yapacaklarını bildirmişti.