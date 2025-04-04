Dutlu Köyünde Yangın Felaketi Görüntüleri

YANGININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde meydana gelen yangın sonrası dört ev, cami ve lojmanın kullanılamaz hale geldiği yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre, Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait olan iki katlı ahşap evde başlayan yangın, yakınında yer alan Behzade Duran’a ait iki katlı eve sıçramasının ardından köydeki cami ve lojmanı da etkisi altına alarak kullanılamaz hale getirdi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale edip, ateşi kontrol altına almayı başardı. Yangınla ilgili yeni görüntüler köy sakinlerinden Yunus Meydan tarafından dron kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerde, köyün ortasında meydana gelen yangın felaketi bir kez daha gözler önüne serildi.