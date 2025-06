Dutlulu’nun Paylaşımı Tepki Çekti

MANİSA BELEDİYESİNDEKİ SEÇİM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisinde gerçekleştirilen oylamada Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yeni başkan olarak görev aldı. Dutlulu, mazbatasını aldıktan sonra hemen göreve başladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Dutlulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 20. evlilik yıl dönümünü kutlayan Dutlulu, eşiyle olan bir fotoğraflarını yayınlayarak, “Seni çok seviyorum… İyi günde, kötü günde; başarılarımızda, hatalarımızda hep yan yana ve omuz omuza verdik. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. İyi ki yollarımız kesişti, kalplerimiz birbirini buldu. İyi ki varsın… 20’inci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım eşim. Rabbim nazarlardan saklasın, sevgimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

İNTERNET KULLANICILARINDAN YORUMLAR

Dutlulu’nun bu paylaşımına yönelik tepkiler, Zeyrek’in vefatının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasının neden olduğu vicdani kaygılarla ilgili oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Such moments may not be viewed as appropriate given the recent events.