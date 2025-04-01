Duvarı Delip Soygun Yapan Hırsız Yakalandı

Adana’da Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

DUVAR KIRDILAR

Adana’da enstrüman satan bir iş yerinin duvarını balyoz ile kırarak 650 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli, operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli “ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum” şeklinde savunma yaparak kendini kurtarmaya çalıştı fakat tutuklandı.

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Olay, 3 Mart sabahı saat 05.00 sularında Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan enstrüman dükkanında gerçekleşti. İddialara göre, yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen A.Ü. (37), Ö.D.’ye ait enstrüman dükkanına girerek balyozla duvarı kırdı. Şüpheli, buradan dizüstü bilgisayar ile 82 adet ses ve görüntü sistemini yanındaki çuvala doldurdu. Eşyalarla birlikte açtığı duvar deliğinden çıkan şüpheli, suç ortağının motosikletine binip olay yerinden uzaklaştı.

Polisin Çalışmaları ve Yakalanma Süreci

İş yeri sahibinin sabah hırsızlığı fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği çalışma başlattı. Polisin güvenlik kamerasında yaptığı incelemeler sonucunda, yüzünü bir an gösteren şahsın A.Ü. olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önce de Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 5 horoz çaldığı ve 5 ayrı hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiler doğrultusunda, polis şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek yakaladı. Evde yapılan aramada çaldığı eşyaların bir kısmı ele geçirildi.

Yargılama Süreci

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ‘Nitelikli Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ü.’nün savunmasında, “Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı” dediği öğrenildi. Öte yandan, motosikleti süren suç ortağının yakalanma çalışmaları devam ediyor.