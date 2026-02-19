Duygu Nebioğlu’nun 6 Milyon TL’lik Tazminat Planları

1980’li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Nebioğlu’na 6 milyon TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Nebioğlu, kazanacağı tazminatla neler yapacağını detaylandırdı. İki yıl önce babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendiğini belirten Nebioğlu, canlı yayında kendisine yöneltilen “para için mi yaptın” eleştirilerine ise sert yanıt verdi. Nebioğlu, “Bu sözler kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, haklarını da hep başkalarına bırakmış kişilerin söyleyeceği şeyler.” şeklinde konuştu.

İLK OLARAK ZEKAT VERECEĞİM

Nebioğlu, alacağı 6 milyonluk tazminatın ilk kısmını zekat vermek için kullanacağını açıkladı. Ev sahibi olmadığını söyleyen Nebioğlu, köy hayatı düzeni kurmayı düşündüğünü aktardı. “Arabam yok, belki kendime bir araba alırım.” diyen Nebioğlu, Metin Akpınar’ın avukatlarının söylediklerini eleştirerek, “Dondurma mı alacaktık, parka mı götürecektik?” şeklindeki sözlerin kendisi üzerinde travma yarattığını söyledi. “Bu laflardan sonra bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu. Eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum.” şeklinde eklemelerde bulundu.

BİR TATİLE ÇIKAYIM, DÜNYAYI GEZEYİM GİBİ BİR HAYALİM YOK

Evlat edindiği babasının kendisini 8 ülkeye seyahate gönderdiğini ve dil eğitimi aldırdığını belirten Nebioğlu, “Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok.” diyerek bir tatil yapmayı düşünmediğini ifade etti.

HAKİM FAİZİYLE BİRLİKTE KARAR VERDİ, 6 MİLYONDAN FAZLA ALACAĞIM

Nebioğlu, “6 milyonla da sınırlı değil. Hakim faizi ile birlikte karar verdi. Sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Mücadelemiz bitmedi, devam edecek daha.” mesajını vererek babasına güvenmediğini, dürüst davranmayacağını düşündüğünü belirtti.

BUNDAN SONRAKİ MÜCADELEMİZ MAL VARLIĞI

Nebioğlu, “Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu. Bunu söylemek hoş değil ama ölümlü dünya biliyorsunuz, sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak. Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Mal varlığıyla ilgili de dava mücadelemiz devam edecek.” açıklamasında bulundu. 1988 yılında Antalya’da dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, doğduktan sonra annesi tarafından bir köye bırakıldı. 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verilen Nebioğlu, bir süre ikiziyle birlikte burada kaldıktan sonra, 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşında babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenmesinin ardından, Nebioğlu’nun açıklamaları ve Akpınar’a yönelik açtığı davalar, kamuoyunun gündeminde sıkça yer aldı.