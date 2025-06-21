Duygu S. Uçurumdan Düştü, Yaralandı

Duygu S.’nin Uçurumdan Düşmesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S., yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Alaplı’nın Ölüce köyü mevkiinde gerçekleşti.

Olay Yerine Müdahale

Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Duygu S., 50 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü. Olayın ardından yapılan ihbar ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Deniz kenarındaki kayalık alana düşen kadın, olay yerine ulaşan sağlık ekibi tarafından alınarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.