Duyguların Yolculuğu Sanat Sergisi Açıldı

KANSER HASTALARINA HOŞGELDİNİZ

Onkoday ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Duyguların Yolculuğu’ sergisi, kanser hastalarının umut dolu yolculuğunu yapay zeka ile insanlara aktarıyor. Kanser farkındalık ayı kapsamında, kanser hastalarının hissettiği duygusal süreçleri gözler önüne sermek amacıyla hazırlanan bu yapay zeka destekli sanat sergisi, Medicana Bursa Hastanesi’nde ziyaretçilere sunuluyor. Sergide, kanser teşhisi alan bireylerin yaşadığı şok, korku, yalnızlık, kabullenme, destek arayışı ve umut gibi duygular, yapay zeka teknolojisi ile sanat eserlerine dönüştürülmüş. Her bir görsel, hastaların iç dünyasına ışık tutarken izleyicilerde derin bir farkındalık ve empati hissi oluşturuyor.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Açılış töreninde konuşan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, “Bu sergiyle yalnızca hastalarımıza değil, tüm topluma dokunmak istiyoruz. Yapay zeka ile sanatın birleşimi, kanser sürecine dair duyguları daha anlaşılır ve etkileyici kılıyor” dedi. ONKODAY Başkanı Füsun Önen de kanserle mücadelede multidisipliner yaklaşımın önemini gündeme getirerek, “Fiziksel tedavi kadar duygusal destek de tedavinin önemli bir ayağıdır. Hastalarımızın yaşadığı duygusal sürecin daha iyi anlaşılması için bu projeyi çok kıymetli buluyoruz.” diyerek serginin sanat yoluyla iyileşmeye katkı sunduğunu ve yapay zeka teknolojisinin farkındalık çalışmalarında yeni bir kapı araladığını ifade etti.

ÜCRETSİZ ZİYARET İMKANI

Sergi, Nisan ayı boyunca Medicana Bursa Hastanesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sanat, sağlık ve teknolojinin bir araya geldiği bu anlam dolu etkinlik, hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve tüm sanatseverleri ağırlamayı bekliyor.