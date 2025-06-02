Duymer Etkinliği, İşitme Kaybına Farkındalık Sağlıyor

İşitme Kaybı Farkındalığı İçin Önemli Etkinlik

DUYMER İşitme Cihazları, çocuklarda işitme kaybı üzerine toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Şimdi Farkına Var, Yarına Ses Ver” isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte işitme cihazlarının kullanımı, adaptasyon süreçleri ve çocuklardaki işitme kaybının erken tanı ve teşhisinin önemi gibi birçok konu masaya yatırıldı. Duymer CEO’su Salih Baz, “Türkiye’de her 1000 çocuktan 4’ü işitme kaybı yaşıyor” dedi. Duymer, Türkiye genelinde 130’dan fazla şube ile işitme sağlığı alanında farkındalık oluşturma hedefiyle etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanları, Odyologlar ve işitme cihazları alanında uzman toplam 50 kişi katılım sağladı.

İşitme Kaybı Oranı Küresel Seviyenin Üstünde

Salih Baz, Türkiye’deki çocuk işitme kaybı oranının küresel ortalamanın iki katı seviyesinde olduğunu dile getirdi. Baz, “Çocuklarda işitme kaybı şu an global ortalamalarda bin çocukta iki çocukta işitme kaybı çıkmaktadır. Ancak bu oran Türkiye’de bin çocuğa dört çocuk olarak çıkmaktadır. Bunun yanında ülkemizde çocuk işitme kayıplarına yönelik farkındalık bilinci oldukça düşük” ifadelerini kullandı. Duymer, hem ürün hem de hizmet inovasyonu sağlamayı amaçlayan bir perakendeci olarak Türkiye’de işitme cihazı pazarının en güçlü markalarından biri konumunda. Baz, “Ürün inovasyonumuz içerisinde, düşme, algılama, simültane gibi 27 dilde tercüme yapılan işitme cihazlarımız var. Ayrıca, poşet hizmetlerimiz ile hastalarımızın konforunu artıran birçok çalışmamız mevcut” şeklinde konuştu.

Teknolojinin Getirdiği Kolaylıklar

İşitme cihazlarının artık her bireyin kulağına uygun olarak tasarlandığını ve her ortamda rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Baz, “Artık eski analog cihazların yerini akıllı teknolojiler aldı. Cihazlarımız, kullanıcıların konforuna yönelik olarak geliştirilmiştir ve gözlük takmak gibi kolay bir şekilde işitme cihazlarını kullanabilirler” dedi. Tüm bu süreçlerde atölye çalışmaları ve kişiselleştirme süreçlerinin önemine dikkat çeken Baz, teknolojinin kullanıcıların işitme deneyimini geliştirdiğini ifade etti.

Farkındalığı Arttırmak İçin Toplandılar

Toplantının amacı olan çocuklardaki işitme kayıplarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzerine konuşan Baz, “Duymer İşitme Cihazları, yediden yetmişe her yaş grubuna hitap eden işitme cihazları sunuyor. İstanbul’da düzenlediğimiz bu etkinlikte, uzman KBB doktorları herkesin dikkatini çekmek ve çocuklardaki işitme kaybı konusundaki eksiklikleri tartışmak için bir araya geldik” diye konuştu. Duymer, bu etkinlikle çocuklarda işitme kaybının önemine vurgu yaparak toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Erken Tanının Rolü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, erken tanının çocukların gelişiminde büyük bir etken olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Türkyılmaz, “Ne kadar çok erken müdahale edebilirsek, işitme kaybı yaşayan çocuklarımız, işiten akranlarıyla aynı seviyeye gelme fırsatını da o kadar artar” dedi. Türkiye’de işitme kaybı oranlarının dikkatli bir şekilde değerlendirildiği ve yenidoğan taramalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Düzenli Testlerin Önemi

Erken tanı ve geç teşhis konuları üzerine de vurgular yapan Prof. Dr. Türkyılmaz, “Yılda iki kez işitme testi yaptırmalarını öneriyoruz. Çocuklarımızda geç teşhis durumu oluştuğunda, dil gelişimleri, sosyal ve akademik başarıları da etkileniyor” şeklinde belirtti. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Yıldırım Ahmet Bayazıt, dijital implantların çeşitliliği ile işitme cihazlarının işlevselliğine de değinerek, implantın sağladığı avantajları ve çocuklarda olan olumlu etkilerini anlattı.