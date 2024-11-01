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Spor

“Duyurular Hızlandı! Gaziantep FK’nın Başarısı”

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GELİŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Ligin 15. basamağında bulunan Gaziantep FK, sezonun başlangıcında zorluklar yaşasa da son dönemlerde olumlu sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Takım, son 3 maçında toplamda 5 puan topladı. Bu süreçte, Beşiktaş ile ve Kayserispor ile berabere kalırken, Konyaspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

İLERLEME GÖSTERİYOR

Son maçların ardından Gaziantep FK, aldığı bu sonuçlarla birlikte ligdeki konumunu güçlendiriyor. Takım, bu çıkışını sürdürerek daha iyi bir performans sergileme hedefine odaklandı. Ekibin gelişimi, taraftarları arasında bir umut ışığı oluşturuyor.

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