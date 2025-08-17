Düz-Tar Tarım A.Ş. Tohum Üretiyor

YERLİ TOHUMLA YENİ TARIM MODELİ UYGULANIYOR

“Tar” adını taşıyan yeni bir tarım modeli, çiftçilere alım garantisi sunarak yerli tohumlarla özel türde kavun ve karpuz üretimi sağlıyor. Bu proje ile birlikte, genellikle yaz sonunda sona eren hasat sezonunun Kasım ayına kadar uzaması planlanıyor. Düz-Tar Tarım A.Ş., Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun’un liderliğinde Düzce’deki 14 çiftçiyi bir araya getiriyor. Proje çerçevesinde, ilk yıl 50’si pilot deneme alanı olmak üzere toplam 150 dönüm arazide üretim gerçekleştirildi. Model, çiftçilere ürünlerini satarken alım garantisi sunarak gelir risklerini ortadan kaldırıyor. Proje, Adana ve Bursa gibi bölgelerde normalde sona eren kavun-karpuz sezonunu Kasım ayına kadar uzatma avantajı sağlıyor.

KÜÇÜK BOYUTLU KAVUNLAR VE ÇEKİRDEKSİZ KARPUZLAR ÜRETİLİYOR

Proje kapsamında “Minika” adı verilen küçük boyutlu dondurma kavunları ve çekirdeksiz karpuzlar yetiştiriliyor. Projenin amacı ve detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun, Türkiye’ye örnek olacağını ve “Hedef, 2 bin dönüm” dedi. Uzun, Düzce’de “Düzce Tarım A.Ş.” adıyla bir kuruluş kurduklarını belirterek, “Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi’nde 50 dönüm örnek alan oluşturduk. 14 çiftçi arkadaşımızla il genelinde ise toplam 150 dönüm arazide kavun ve karpuz yetiştirdik. Kavunlarımız, Türkiye’de bilinen türlerin dışında, 1 kilogram ile 1.5 kilogram arasında olan ‘Minika’ adlı bir çeşit. Ürünlerimiz Düzce’de ve ulusal marketlerde tüketicilere sunulmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ ORGANİK ÜRETİMHEDEFİ

Ali Uzun, ürettikleri kavunların boyutlarının kendilerine sunum açısından avantaj sağladığını belirterek, “Kavunlarımız dondurma ile sunulabiliyor, karpuzlarımız ise bardağa dönüştürülebiliyor. Düzce’deki bazı pastane ve kafelerde bu şekilde sunumlar yapılmaya başlandı. Ürünlerimizin en büyük avantajı taze tüketim olması” dedi. Düzce’de yetiştirilen kavun ve karpuzların sezon sonuna denk geldiğini, bu sayede pazarın daha geniş bir zamana yayılacağını da vurguladı. “Düzce’nin konumu, diğer bölgelerden daha geç hasat imkanı veriyor. Bu durum pazara planlı ve düzenli bir ürün sunmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.

DÖNÜM SAYISI ARTIRILACAK

Ali Uzun, gelecek yıl taleplerin yüksek olduğunu belirterek, modeli genişletmeyi ve yeni üreticileri projeye dâhil ederek ekim alanını 1.000 – 2.000 dönüme ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Dışa bağımlılığı azaltmayı da amaçlayan proje ile ilgili Uzun, “Yerli ve milli tohum üretimi yapıyoruz. Antalya’da yerli tohum üreten bir firma sahibiyim. Ürettiğimiz tohumları, Düzce’deki üreticilerle birlikte Türkiye’ye örnek olması için bu projede kullanıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.