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Düzce 1907 SK Voleybol Şampiyonu Oldu

DÜZCE 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDA ŞAMPİYONLUK KAZANILDI

Düzce’de gerçekleştirilen Voleybol Mahalli Liginde büyük bir başarı elde edildi. Düzce 1907 SK, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Midi Kızlar müsabakalarının şampiyonu oldu.

MÜSABAKALARDAKİ BAŞARI SIRALAMASI

Bu yılki Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakaları, 10 takımın katılımı ile sona erdi. Müsabakalar sonucunda Düzce 1907 SK birinci olurken, Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü ve Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımların ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

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