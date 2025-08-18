Haberler

Düzce, 43 Narkotik Olayına Müdahale Edildi

DÜZCE’DE NARKOTİK OPERASYONLAR

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın 1 haftalık çalışması sonucunda narkotik suçlarla mücadele için 43 olayla karşılaşıldı, 3 kişi ise tutuklandı. 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak 46 kişiye işlem yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARLARI

Polis ve jandarmanı yürüttüğü çalışmalar sonucunda 78 adet sentetik ecza, 13,21 gram esrar, 21,13 gram metamfetamin, 1,7 gram amfetamin, 4,2 gram bonzai, 5 gram skunk maddesi, 11,1 gram bonzai hammaddesi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK OLASILIKLARI

Ayrıca, KOM şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 6 kaçakçılık olayı tespit edildi. Bu çalışmalarda 6 şahsa işlem yapıldı ve 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Düzce’de yürütülen bu narkotik ve kaçakçılık operasyonları, suçla mücadelede önemli bir yer tutuyor.

