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Düzce Adliyesi Personeli İftarda Buluştu

DÜZCE ADLİYESİ PERSONELİ İFTARDA BULUŞTU

Düzce’de Adliye personeli, iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, “İftarımızı büyük bir aile olarak hep birlikte açmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu. Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ve onların aileleri katıldı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Başsavcı Yasin Emre, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Emre, adliye personelinin büyük bir aile olduğuna vurgu yaptı ve “Bizim işlerimiz zor. Adliyede dosyalar, nöbetler, özveri gerektiren bir iş. Tüm meslektaşlarımızın nasıl çalıştıklarının farkındayız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu düşüncelerle iftarımızı aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yapalım, kaynaşalım istedik. Hep birlikte büyük bir aile olarak iftarı birlikte geçirelim istedik” ifadelerini kullandı.

Yemekte, Ramazan ayına özel geleneklerin yaşatıldığı bir atmosfer vardı. Semazen gösterilerinin yer aldığı iftar programında, Ramazan’a özel şekerlemeler de misafirlere ikram edildi. İftar sofralarında ayrıca misafirlere sunulan özel reyhan şerbeti, davetlilerin ağızlarının tadını artırdı.

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