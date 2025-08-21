Düzce Afad Müdürü Değişti

AFAD MÜDÜRLERİNDE DEĞİŞİM

Düzce’de uzun yıllar boyunca görevini sürdüren Ali Kartal, Zonguldak il müdürü olarak atandı. Kartal, pek çok afette yer alarak önemli hizmetler sundu. Bu değişiklikle birlikte, Zonguldak AFAD Müdürü olan Ahmet Güngör, Düzce’ye yeni müdür olarak atandı.

YENİ ATAMALAR VE GÖREVLER

Ali Kartal’ın Zonguldak’a atanması sonrasında, Düzce’deki AFAD müdürlüğüne Ahmet Güngör getirildi. İki ildeki bu müdürlük değişikliği, afet yönetimi ve koordinasyonu alanında yeni bir döneme işaret ediyor. Güngör, yeni görevinde Düzce’de halkın güvenliğini sağlamak için çalışacak.