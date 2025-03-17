Düzce Arama Kurtarma Hedefi 1000 Kişi

DÜZCE VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilde arama kurtarma personeli sayısının 665’e ulaştığını duyurdu ve hedefin bin kişi olduğunu söyledi. Vali Aslan, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği’nin akreditasyon ve bröve törenine katıldı. Törende, Düzce’de arama-kurtarma ve insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve toplulukları temsil eden başkanlar da yer aldı.

AFETLERE HAZIRLIK ÖNEMİ VURGULANDI

Vali Selçuk Aslan, konuşmasında, afetlere hazırlık ve müdahale konularında gönüllü çalışmaların önemine dikkat çekti. Dernek üyelerine özverili emekleri için teşekkür eden Aslan, “Son verdiğimiz eğitimlerle 665 arama kurtarma personeli yetiştirmiş durumdayız. Hedefimiz 1000 rakamını yakalamaktır. Bu sahada çalışan dernek sayımız 6 iken 8’e, topluluk sayımız 2 iken 12’ye yükseldi” dedi.

PROJELER VE BRÖVE DAĞITIMI

Valiliğin destekleri ve himayelerinde yürütülen projeler kapsamında, arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırma amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, AFAD Başkanlığı’ndan akreditasyon alan dernek üyelerine bröveleri Selçuk Aslan tarafından takdim edildi.