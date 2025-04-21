Düzce Belediyesi 23 Nisan’da Seksek Oyunu Düzenledi

ÇOCUKLUK ANILARIYLA DOLU BİR GÜN

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kaldırımlara geleneksel “seksek” oyunu çizerek vatandaşları çocukluk anılarına götürüyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, “İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?” teması doğrultusunda yürütülen etkinlikte, şehir merkezindeki kaldırımlara çizilen seksek oyunu, eğlenceli anlar yarattı. Organize edilen etkinlik kapsamında, katılanların tepkileri sosyal deney olarak kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN RENKLİ TEPKİLER

Gün boyunca yoldan geçen vatandaşlar, bu nostaljik çocuk oyununa farklı şekillerde tepki verdi. Bazıları yürürken aniden durup çocuklar gibi zıplarken, bazıları da geçmişteki anılarını hatırlayıp gülümsemeyi tercih etti. Bu anların görselleri, “İçimizdeki çocuk hala burada” mesajını yansıtan görüntüler oluşturdu. Etkinlikte görüşlerine yer verilen bir vatandaş, “Seksek olduğunu fark edince oynamak istedim. 60 yaşındayım ama 6 yaşında gibi hissettim kendimi. Çocukluğumuzu hatırladık. Çocuklukta en sevdiğimiz oyunlardan biriydi. 23 Nisan Bayramı iyi ki var. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin.” şeklinde hislerini ifade etti.

NOSTALJİK ATMOSFER VE HEDİYELER

Seksek oynayarak çocukluk anılarını yeniden yaşayan vatandaşlara, horoz şekeri, misket, balon ve oyuncak gibi hediyeler verildi. Bu hediyeler, etkinliğe nostaljik bir atmosfer kattı. Farklı yaş gruplarındaki vatandaşların katılımıyla renklendiren sosyal deney, sosyal medyada da dikkat çekici bir ilgi gördü. Gelen talepler doğrultusunda, seksek oyununun şehir merkezinin çeşitli noktalarında kalıcı hale getirileceği bilgisi verildi.