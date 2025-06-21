Düzce Belediyesi Ekipleri, YKS İçin Uyardı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİ İÇİN UYARILAR

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, YKS’ye girecek olan öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamamaları için okul çevresindeki inşaat alanlarını ziyaret ederek gerekli uyarıları yaptı. Ekipler, dün ve bugün inşaat sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek, sınav saatlerinde sessiz kalınması gerektiğini vurguladı.

SINAV DÖNEMİNDE SESSİZLİK ÇAĞRISI

Zabıta ekipleri, “Cumartesi ve pazar günü YKS var. Belediye mücavir alanındaki tüm inşaatları geziyoruz. Ses olmaması amacıyla sizden ricamız, cumartesi ve pazar günü biraz dikkatli olmanız. Öğrencilerimiz sınavda sesten etkilenmesinler, heyecan yapmasınlar. Onlara yardımcı olalım” şeklinde duyuruda bulundu. Ekiplerin bu çağrısına inşaat sahipleri de destek vererek öğrencilere başarılar diledi.