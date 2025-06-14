Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın tatbikatı için gitti. Cansız mankeni kurtarmaya çalıştılar. İtfaiyeciler çocuklarının fotoğraflarını gördü. Duygusal anlar yaşandı, sürpriz etkileyici oldu. Faruk Özlü, Babalar Günü’nü kutladı. “Baba kaybı çok zor,” dedi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir tatbikat kapsamında ev yangınında mahsur kalan bir vatandaşı kurtarmak amacıyla belirlenen adrese geldi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, binaya girdiklerinde önce dolabın içinde kalan cansız mankeni kurtarma çabasına girişti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın dolabın içerisine bakmalarını istemesi üzerine itfaiye erleri, dolabın kapağını açtıklarında çocuklarının fotoğraflarıyla Babalar Günü’ne dair yazdığı mesajlarla karşılaştı. İtfaiyeci kıyafeti giymiş çocuklar, ellerinde çiçeklerle babalarının yanına geldi. Karşılarında çocuklarını gören itfaiyeciler, duygusal anlar yaşayarak büyük mutluluk duydu. Ayrıca, bir itfaiyecinin eşi de bebeklerini puset içinde getirilmişti.

EN MUTLU BABALAR GÜNÜ

İtfaiye eri Hüseyin Demircan, “En mutlu olduğum Babalar Günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şok oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum” şeklinde konuştu. Bir diğer itfaiye eri Emin İlhan ise, “Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp, çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım. Onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum” dedi.

BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, itfaiyecilerin Babalar Günü’nü kutlayarak, “Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş birisiyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın babalar gününü kutluyorum” açıklamasında bulundu.