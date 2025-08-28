Düzce Belediyesinin Sürprizi Beğeni Topladı

DÜZCE BELEDİYESİNDEN ETKİLEYİCİ BİR PROGRAM

Düzce Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asar Kemer Park’ta gerçekleştirilen açık hava sinemasında Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı temalı film gösterildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı.

PERFORMANS ŞÖLENİ

Gecede, Güzel Sanatlar Lisesi ile işbirliği içinde sürpriz bir performans sergilendi. Filmin başlamasından önce, Düzce Öğretmenler Korosu solistleri Murat Vural, Burcu Bayrak, Şahin Şengül ve Melih Yavuz Akıncı, izleyicilerin arasında yer alarak “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdi. Bu sırada dev ekranda Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı’na dair görüntüler yer aldı. Solistlerin bu etkileyici performansına vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

ŞÖLEN GİBİ BİR ATMOSFER

Etkinlik boyunca, karşı binadan açılan dev Türk bayrağı, Asar Kemer Park’taki atmosferi bir festival havasına soktu. Bu özel anlar, etkinliğin kaydedilmesiyle birlikte bir klip haline getirildi ve Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak geniş kitlelerce beğenildi.