Düzce’de 135 Bisikletli Yarıştı

OKUL SPOR YARIŞLARI DÜZENLENDİ

Düzce’de, okul spor yarışları kapsamında 135 bisikletli, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için mahalli bisiklet müsabakaları gerçekleştirildi.

KATILIMCI SPORCULAR VE ÖDÜLLER

Yarışlar, Kuzey çevre yolunda yapıldı ve toplamda 135 sporcu bu etkinliğe katılım gösterdi. Özellikle yarışa gösterilen ilgi dikkat çekti. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.