Haberler

Düzce’de 135 Bisikletli Yarıştı

OKUL SPOR YARIŞLARI DÜZENLENDİ

Düzce’de, okul spor yarışları kapsamında 135 bisikletli, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için mahalli bisiklet müsabakaları gerçekleştirildi.

KATILIMCI SPORCULAR VE ÖDÜLLER

Yarışlar, Kuzey çevre yolunda yapıldı ve toplamda 135 sporcu bu etkinliğe katılım gösterdi. Özellikle yarışa gösterilen ilgi dikkat çekti. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman İlinde Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Osman Varol, emniyet ve jandarma yetkilileri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda asayiş konuları değerlendirildi.
Haberler

Tarkan’ın Annesi Neşe Uğurlanıyor

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.