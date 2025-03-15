Düzce’de 15 Mart-15 Haziran Avlanma Yasağı

AVLANMA YASAĞI GERÇEKLEŞİYOR

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında iç sularda avlanmanın yasak olduğunu duyurdu. Yasağın uygulanacağı dönem zarfında il sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında, akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın ve benzeri balık türlerinin üreme ve yumurtlama döneminde avlanmalarının yasak olduğu vurgulandı. Bu kurallara uymayanlar için ise “kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar” uygulanacağı ön görüldü.

SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması kesinlikle yasaklandı. Yasak öncesinde avlanan ürünler için, yasağın başlamasıyla birlikte en geç 24 saat içerisinde il veya ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması gerekeceği belirtildi. Stok tespiti yapan su ürünleri, ilgili müdürlükten izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz veya nakledilemez. Bunun yanı sıra, avlanmanın yapıldığı il veya ilçe müdürlüğünden alınması gereken Nakil/Menşe Belgesi, yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin nakledilmesi için zorunlu kılındı.

DOĞAL DENGENİN KORUNMASI

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, “Doğal dengeyi korumak toplumsal sorumluluktur” diyerek, uygulanan av yasaklarının iç su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, balıkların üreme dönemlerini sorunsuz bir şekilde geçirebilmelerine önem verildiğinin altını çizdi. Uzun, ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve belirlenen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti. Bu durumun gelecek nesiller için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekildi.