Düzce’de 19 Bin 561 Kişi Sorgulandı

DENETİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Düzce’de, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 19 bin 561 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda, hakkında arama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı. Bu bireylerden 13’ü, adli mercilerce tutuklama işlemiyle cezaevine gönderildi. Düzce’deki güvenlik güçleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN MOTORLU SILAHLAR

1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimler kapsamında, topluca kontrol edilen şahıslar arasında gözaltına alınanların sayısı 45 oldu. Yine bu süreçte, ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 4 tabanca, 6 av tüfeği, 37 kartuş, 7 kuru sıkı tabanca, 351 mermi ile 8 şarjör ele geçirildi. Düzce’deki güvenlik önlemleri, toplum güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynuyor.