Düzce’de 2 Bin 572 Ceza Uygulandı

DÜZCE’DE DENETİM SONUÇLARI

Düzce’de polis ve jandarmaya bağlı trafik şubesi ekipleri, 1 haftalık denetimlerin ardından 2 bin 572 sürücüye cezai işlem uyguladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Bu süreçte 12 bin 22 araç ile bin 589 motosiklet denetlendi.

CEZALAR VE TRAFİKTEN MEN EDİlen ARAÇLAR

Denetimler sırasında 163 araç trafikten men edilirken, 2 bin 572 sürücüye çeşitli sebeplerden ötürü cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, 25 sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

