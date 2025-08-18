Düzce’de 2 Bin 572 Ceza Uygulandı

DÜZCE’DE DENETİM SONUÇLARI

Düzce’de polis ve jandarmaya bağlı trafik şubesi ekipleri, 1 haftalık denetimlerin ardından 2 bin 572 sürücüye cezai işlem uyguladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Bu süreçte 12 bin 22 araç ile bin 589 motosiklet denetlendi.

CEZALAR VE TRAFİKTEN MEN EDİlen ARAÇLAR

Denetimler sırasında 163 araç trafikten men edilirken, 2 bin 572 sürücüye çeşitli sebeplerden ötürü cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, 25 sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.