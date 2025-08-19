Düzce’de 2. Yıl Kutlaması Yapıldı

VALİ SELÇUK ASLAN’IN GÖREVİNİN 2. YILI

Düzce’de 18 Ağustos 2023’te göreve başlayan Vali Selçuk Aslan, görevde geçirdiği 2 yılı bir mesajla kutladı. Aslan, görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm Düzcelilere teşekkür etti. Düzce Valisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce’deki süreç içinde Düzcelilerin kendisine sağladığı büyük desteği dile getirdi.

DUZCELİLERLE ORTAK HATIRALAR YARATTI

Aslan, “Bugün, Düzce’de göreve başlayalı 2 yıl oldu. Bu süreçte; sokaklarında yürüdüğüm, köylerinde misafir olduğum, aynı sofrada buluşup ekmeği paylaştığımız Düzceli hemşehrilerimle nice hatıralar biriktirdim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, açılışlar, projeler ve yatırımlarda Düzce’ye katkı sunan herkese birlikte hareket ettiklerini söyledi.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Vali Aslan, “Her adımı hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle, yürüdük. Bu yolda gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve dualarıyla, desteğiyle bize güç veren kıymetli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kalpten kalbe Düzce,” dedi.