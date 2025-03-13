Düzce’de 2025’te Trafik Kazaları Artıyor

TRAFFIC ACCIDENTS IN DÜZCE

Düzce’de 2025 yılının ilk iki ayında toplamda 206 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 139 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sağladığı istatistiksel verilere göre, Düzce, Anadolu otoyolu ile D100 ve D655 karayolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olarak dikkat çekiyor.

CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS

2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında yaşanan trafik kazalarının sebepleri arasında, araç hızının yol, hava ve trafik koşullarına uyum sağlamaması, kavşak ve geçit bölgelerinde geçiş önceliğine uymamak, şerit değiştirme kurallarını ihlal etmek ve arkadan çarpma gibi durumlar yer alıyor. Düzce’deki trafik güvenliğini artırmak adına bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

COMPARATIVE ACCIDENT DATA

Düzce’de 2024 yılında toplam 2 bin 785 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 323 kişi ise yaralanmıştı. Bu veriler, Düzce’deki trafik güvenliği konusunun ne denli önemli bir mesele olduğunu ortaya koyuyor.