Düzce’de 22 Bin Kişi Sorgulandı

DÜZCE’DE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Düzce’de, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetimlerde 22 bin kişi sorgulandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araması olan 54 şahıs gözaltına alındı ve bunlardan 17’si tutuklandı. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, suçların engellenmesi için 24 saat aralıksız denetimlerine devam ediyor.

DENETİM PERİYODU

4-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarla toplamda 22 bin şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama ve denetimlerde araması bulunan 54 kişi gözaltına alındı, 17 şahıs ise tutuklandı. Güvenlik güçleri, yapılan denetimler sırasında çeşitli silahlar da ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Denetimlerde 5 adet kurusıkı, 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 96 mermi, 15 kartuş, 1 kesici-delici alet ve 10 şarjör gibi materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı ve sürecin devam etmesi bekleniyor.