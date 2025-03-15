Haberler

Düzce’de 35 Sporcu Karate Müsabakası Yaptı

OKUL SPORLARI KARATE MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ

Düzce’de okul sporları kapsamında düzenlenen karate müsabakalarında yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde 35 sporcu şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları dahilinde bu organizasyon gerçekleştirildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kaynaşlı Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ardından başarılı sporculara ödülleri bir ödül töreni ile takdim edildi. Yarışmalar, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve rekabet duygusunu geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Sporcu Madalyasını Gazze’ye Bağışladı

18 yaşındaki wushu kung fu sporcusu Yusuf Sadi Açar, Türkiye birincisi oldu ve madalyasını Filistin direnişine desteklemek için bağışladı. Balkanlarda da farklı ödüller elde etti.
Haberler

Süper Lig’de Gaziantep FK Kayserispor’u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Maçın heyecanı futbolseverleri bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.