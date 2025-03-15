Düzce’de 35 Sporcu Karate Müsabakası Yaptı

OKUL SPORLARI KARATE MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ

Düzce’de okul sporları kapsamında düzenlenen karate müsabakalarında yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde 35 sporcu şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları dahilinde bu organizasyon gerçekleştirildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kaynaşlı Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ardından başarılı sporculara ödülleri bir ödül töreni ile takdim edildi. Yarışmalar, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve rekabet duygusunu geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.