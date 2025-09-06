Haberler

Düzce’de 5 kaza, 2 ölü

KAZALARIN SEBEBİ YAĞIŞ

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3’ü zincirleme toplam 5 ayrı kaza meydana geldi. Sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, İstanbul ve Ankara yönünde yolcu otobüsü, tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 33 aracın kazaya karışmasına neden oldu.

YARALILAR VE KAYBEDİLEN HAYATLAR

Kazalarda 15 kişi yaralandı. Yaralılar, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerden biri Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova, diğeri ise kaldırıldığı hastanede ölen Hüsniye Ulu olarak belirtildi.

ULAŞIMDAKİ SORUNLAR

Meydana gelen kazalar sebebiyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı. Bu durum, sürücülerin ve yolcuların seyahat planlarını olumsuz etkiledi.

ÖNEMLİ

