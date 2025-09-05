Düzce’de 55 Proje, 427 İstihdam Sağlandı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Düzce’de 2007 yılından bu yana uygulanan kırsal kalkınma programları çerçevesinde, toplam 55 proje ile 427 kişiye iş imkanı sağlandığı ve 497 milyon TL tutarında hibe desteği verildiği ifade ediliyor. Düzce Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen IPARD III Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, Düzce’nin kalkınmasına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, IPARD Programı ile yapılan projeleri dikkatle takip ettiklerini dile getirerek, “Yatırımların ilimize kazandırılmasından memnuniyet duyuyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise yaptığı açıklamada, IPARD kapsamında bugüne kadar 26 binden fazla projeye yaklaşık 97 milyar TL hibe desteği sağlandığını ve toplam 206 milyar TL’lik yatırımın ülkeye kazandırıldığını belirtti. Ayrıca, Düzce’den IPARD-3’ün ikinci çağrısı doğrultusunda kırsal turizm alanında bir projeye 10,7 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı.

GELECEK YATIRIMLAR VE DAVETLER

Dr. Antalyalı, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren 43 milyon Avroluk hayvancılık projeleri için başvuruların kabul edilmeye başlanacağını duyurdu ve Düzceli üreticileri IPARD Programı’na başvuru yapmaları için davet etti. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce’de 2007 yılından itibaren sağlanan istihdam ve hibe ödemelerini yineleyerek, 2025 yılı içerisinde ekonomik yatırımlar ve altyapı projelerine 50 milyon TL’ye yakın bir destek sağlanacağının altını çizdi. Ayrıca, IPARD III’ün yeniliklerinden olan LEADER yaklaşımı kapsamında 2025’te kurulan Yığılca Yerel Eylem Grubu’nun, 13,8 milyon TL bütçeli Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlayarak TKDK’ya başvuruda bulunduğunu belirtti.

Toplantı, yapılan sunumların ardından katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla tamamlandı.