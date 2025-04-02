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Düzce’de 58 Aranan Şahıs Yakalandı

DENETİMLERİN ETKİNLİĞİ

Düzce’de güvenlik güçleri, suçların engellenmesi ve suçlu yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 26 bin 500 kişiyi sorguladı. Arama kaydı bulunan 58 şahıs yakalandı ve bunlardan 18’i tutuklandı. Polis ve Jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak için denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

SİLAHLAR VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, güvenlik ekipleri kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu süreçte, 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 873 mermi, 43 şarjör, 3 tabanca susturucusu, 15 kartuş, 221 uzun namlulu silah fişeği ve 30 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

DEVAM EDEN DENETİMLER

Güvenlik yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bu tür uygulamaların, suç oranlarının azalmasına ve vatandaşların güvenliğinin artmasına büyük katkı sağladığı değerlendiriliyor.

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