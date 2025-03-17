Düzce’de 60 Aranan Kişi Yakalandı

GÜVENLİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Düzce’de son bir haftada gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları sayesinde 27 bin 864 kişinin sorgulaması yapıldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak 10-16 Mart tarihleri arasında yoğun bir denetim programı uyguladı.

ARAMA VE YAKALAMA İŞLEMLERİ

Bu süreçte, 60 aranan şahısın yakalandığı kaydedilirken, gözaltına alınan 20 şahıs ise tutuklandı. Yapılan denetimlerde ele geçirilen malzemeler arasında 6 tabanca, 1 av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 256 mermi, 6 kurusıkı tabanca ve 10 şarjör bulunuyor. Bu çalışmalar, Düzce’deki güvenlik önlemlerinin ne denli sıkı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.