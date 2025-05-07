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Düzce’de 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce’de uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçlarından daha önce kaydı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” ile “uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” suçlarından mükerrer kaydı olan 74 şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANMA

Belirlenen yerlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12’sinin adresinde bulunamadığı, 2’sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma teşkilatındaki işlemleri halen devam ediyor.

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