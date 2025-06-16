Düzce’de 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

POLİS VE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Düzce’de, narkotik suçlarla mücadelesini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı etkili operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülüyor ve amacı suçların önlenmesi, azaltılması ile suçluların yakalanması olarak belirlendi.

YAKALANANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucunda, toplam 52 olaya müdahale edildi. Bu operasyonlarda 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Ayrıca teknik çalışmalar sonucunda uyuşturucu kullanan ya da bulunduran 54 kişi hakkında da adli işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen maddeler arasında; 3 adet sentetik ecza, 3 gram esrar, 109 gram metamfetamin, 886 gram bonzai, 1 gram skunk, 11 gram eroin ve 138 kök kenevir bulunuyor.