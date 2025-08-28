Düzce’de 81 Yaşındaki Kadın Aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Düzce’de akşam saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlıyor. Olay, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, 81 yaşındaki Ayşe Battal, dün akşam saatlerinde evini terk ettikten sonra yakınlarıyla iletişim kuramadı.

KADININ GİYİMİ BELİRLENDİ

Ayşe Battal’ın en son evden çıkarken çiçek desenli siyah bir elbise, kırmızı bir yelek ve bordo renkli ev terlikleri giymiş olduğu tespit edildi. Arama çalışmaları, bölgede AFAD, Jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ayrıca köylülerin de destek verdiği bu arama faaliyeti devam ediyor.