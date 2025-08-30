Düzce’de 83 Hekim Atandı

DÜZCE’DE HEKİM ATAMALARI YAPILDI

Düzce’de 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası çerçevesinde toplam 83 hekim ataması gerçekleşti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gerçekleştirilen bu atamaların Düzce’nin sağlık altyapısını güçlendireceğini ifade etti. Atanan hekimlerden 78’inin tabip, 5’inin ise uzman doktor olduğunu ve bu 83 hekimin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte ilçe devlet hastanelerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Şengüloğlu, “Sağlık alanında ilimize yapılan bu önemli katkıdan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve milletvekillerimiz Ayşe Keşir ile Ercan Öztürk’e teşekkür ediyorum. Düzce’mize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DAHA ETKİN SAĞLIK HİZMETLERİ

Yapılan atamalar sayesinde Düzce genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasının hedeflendiği bildirildi.