Düzce’de 84 Yaşındaki Kadın Zatürre Oldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE DURUM

Düzce’de yemek yerken nefes borusuna parça kaçan 84 yaşındaki kadına ilk müdahaleyi, telefondan yönlendirme yapan 112 hekimi Ayşe Su Durkut’un talimatlarıyla hasta yakınları gerçekleştirdi. Kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olay, merkeze bağlı Bataklıçiftlik köyünde meydana geldi.

MÜDAHALE SÜRECİ

84 yaşındaki kadının yakınları, yemek esnasında yaşadığı nefes alamama durumu nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Düzce İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’ndeki hekim Ayşe Su Durkut, bölgeye ambulans yönlendirdi ve ambulans ulaşana kadar hasta yakınlarına telefondan talimatlar verdi. Öncelikle Heimlich manevrasını yapmalarını sağladı. Kadın kendisini iyi hissedemediği için duruma cevap vermemeye başlayınca, Durkut bu aşamada kalp masajı yapmalarını önerdi.

HASTANEDEN GELEN HABER

Yaklaşık 5 dakikalık kalp masajının ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Kadın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı; sonrasında özel bir hastaneye sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hekim Ayşe Su Durkut, çağrının ‘Nefes borusuna yemek kaçması ve nefes alamama’ şikayetiyle geldiğini ve “Hasta yakınlarını yönlendirerek Heimlich manevrası uygulattık. Manevradan sonra ağzından gelenler oldu ama nefes almaya devam etmedi” şeklinde açıklama yaptı.

HASTA YAKINLARININ ROLÜ

Durkut, bu gibi durumlarda hasta yakınlarının sakin kalmasının hayati önem taşıdığını belirtirken, “Hastalar kendi yakınları olduğu için sakin kalmaları daha zor olabiliyor ama komutları takip edip uygulayabilmeleri çok önemli. Sakin kalıp yönlendirmelere uyabilirlerse çok güzel sonuçlar alınabiliyor” ifadelerini kullandı.