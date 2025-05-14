Düzce’de Abdullah Gül, Koçuyla Arkadaş

ABDUULLAH GÜL’ÜN KOÇUYLA KURDUĞU BAĞ

Düzce’de yaşayan Abdullah Gül, aldığı kurbanlık koçla arasında bir arkadaşlık ilişkisi oluşturduğunu belirtti. Darıcı Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki emekli serbest meslek sahibi Gül, yaklaşık bir ay önce bir koç satın aldı. Zaman geçtikçe, koçun evde, sokakta ve bahçede Gül’ün yanından asla ayrılmadığını fark eden Gül ile hayvan arasında güçlü bir duygusal bağ gelişti. Gül, bahçesinde beslediği ve “Hilmi” adını verdiği koçunu, bir an bile yanından ayırmadığını ifade ediyor.

DUYGUSAL BAĞLARIN ÖNEMİ

Abdullah Gül, AA muhabirine verdiği demeçte, kurduğu bu yakın dostluk nedeniyle kurbanlık olarak aldığı hayvanı kesmeye kıyamadığını düşünmeye başladığını söyledi. Daha önce hep büyükbaş kurbanlık aldığını ama bu yıl küçükbaş bir hayvan edindiğini vurgulayarak, “Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Duygusal bağla birbirimize bağlandık, peşimden ayrılmıyor. Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor.” şeklinde konuştu.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİLERİ

Gül, komşularının da hayvana hızla alıştığını dile getirerek, “Niyetimiz neydi ne oldu? Duygusal bağa girdik, bakalım ne olacak?” dedi. Koç ve Gül’ün arasındaki bu dostluk, hem kendi hayatlarında hem de çevresindeki insanlar arasında büyük bir etki yarattı.