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Düzce’de Acil Tıp Teknisyeni Boğuldu

DENİZDE BOĞULMA OLAYI

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çayağzı plajında serinlemek amacıyla denize giren 29 yaşındaki acil tıp teknisyeni boğularak hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, Acil Tıp Teknisyeni Mahsun Yayasit, serinlemek için girdiği plajda yüzmeye başladı.

RİP AKINTISINA KAPILMA

Genç, yüzme esnasında rip akıntısına kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredeki insanlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışmaları gerçekleştirerek Mahsun Yayasit’i buldu.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yayasit’in hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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