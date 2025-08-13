Haberler

Düzce’de Adam Evde Ölü Bulundu

DÜZCE’DE ÖLÜ BULUNAN İSA ŞAHİN’İN DURUMU

Düzce’de akıbeti bilinmeyen bir adamın evinde ölü bulunması olayı gerçekleşti. Yeni Mahallesi’nde bulunan üç katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan 46 yaşındaki İsa Şahin’den yakınları haber alamayınca durumu polise iletti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İsa Şahin’den yanıt alamayınca savcılık izniyle kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sonrası savcılık incelemesi gerçekleştirilerek cenaze, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAN İZLERİ VE ŞÜPHELİ GÖZALTILARI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, evin birçok yerinde kan izlerine rastlandığı bildirildi. Aynı binanın diğer katında yaşayan bir yabancı uyruklu şahsın olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

