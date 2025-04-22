Düzce’de Araç Çarpışmasında 7 Yaralı

DÜZCE’DE TRAFİK KAZASI

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Karaçalı mevkisinde, D-100 kara yoluna bağlanan yan yoldaki kavşakta gerçekleşti. Henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücülerin bulunduğu 81 FH 389 plakalı otomobil ile 06 EMT 575 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın ardından her iki araçta bulunan N.T., Ö.D., T.T., E.Z., K.K., K.K. ve Z.K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere taşındı. Olayın anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.