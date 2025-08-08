Düzce’de Araç Çarpışmasında Bir Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA
Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, saat 22.30 sularında Düzce Kavran Kavşağı köprülü kavşak yakınında meydana geliyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, B.U’nun kontrolündeki 34 CON 732 plakalı Kia marka cip, ışıklı kavşağa yaklaşırken yavaşlıyor. Bu esnada, K.İ.U’nun kullandığı 81 AEP 514 plakalı araç cipe çarpıyor. Ardından, D.Z. idaresindeki 81 ER 156 plakalı Opel marka araç, önündeki 81 AEP 514 plakalı araca çarpıyor.
YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU
Kazanın sonucunda sürücü K.İ.U. yaralanıyor. Yaralı sürücünün, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve burada tedavi altına alındığı bildiriliyor. Kaza ile ilgili incelemeler başlatılıyor.