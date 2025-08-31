Düzce’De Araç Dereye Devrildi, 5 Yaralı

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE DEVİRİLDİ

Düzce’de hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Şimşirlik mevkisinde E.Y. (45) yönetimindeki 34 YA 0873 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Uğursuyu Deresi’ne düştü.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücü ile birlikte R.K.Y. (14), E.C.Y. (8), E.Y. (29) ve E.Y. (48) bulunuyor. Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.