Haberler

Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı

Düzce’de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

KAZA HASET ETTİ

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın karışması sonucu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına göre, 06 EMT 575 plakalı Tofaş fiat marka hafif ticari araç ile 81 FH 389 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Nurullah T. (30), Özgür D. (20), Timurhan T. (23), Emrah Z. (38), Kemal K. (47), Zehra K. (47) ve Kadircan K. (20) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak kapatılan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönmeye başladı. Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Irak’ta Şara’ya Davet Tepki Çekti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Suriye liderine daveti, siyasi gerginlik yarattı. 50'den fazla milletvekili girişin yasaklanması için parlementoya başvurdu. Bazıları tutuklama talep etti.
Haberler

Müge Anlı, Türk Televizyonunun Önemli Sunucusu

Müge Anlı, televizyon dünyasında ve sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alan bir sunucudur. İzleyicileri tarafından sıkça merak edilen hayatı ve kökeni hakkında bilgiler araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.