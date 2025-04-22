Düzce’de Araç Kazasında 7 Yaralı

Düzce’de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

KAZA HASET ETTİ

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın karışması sonucu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına göre, 06 EMT 575 plakalı Tofaş fiat marka hafif ticari araç ile 81 FH 389 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Nurullah T. (30), Özgür D. (20), Timurhan T. (23), Emrah Z. (38), Kemal K. (47), Zehra K. (47) ve Kadircan K. (20) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak kapatılan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönmeye başladı. Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.