Düzce’de Araç Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı

KAZA ANINI KAYDETTİ

Düzce’de meydana gelen bir kaza, dikkat çekici manevralara sebep oldu. D-100 karayolu Çilimli mevkiinde meydana gelen olayda, köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yanında seyir eden minibüse çarparak takla attı.

KÖPEK SEBEBİYLE MANEVRA

Edinilen bilgilere göre, Çilimli yönünden Düzce’ye doğru ilerleyen otomobil, sol şeritte hareket halindeyken aniden yoluna çıkan bir köpekle karşılaştı. Köpeği ezmemek için manevra yapan sürücü, minibüse çarparak takla atmasına neden oldu. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobildeki yolcular, kaza anını yara almadan atlattı. Kaza esnasında yaşananlar, bir diğer araç sürücüsünün kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YOL TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonucunda yol kontrollü bir şekilde kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik kısa sürede normal seyrine döndü.