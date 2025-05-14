Düzce’de Araç Şarampole Devrildi, İki Yaralı

OTOMOBİL ÇARPARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Düzce’de meydana gelen bir kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mahmut Sami D. yönetimindeki 81 AEL 954 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Otomobil İstinat Duvarını Aşarak Otoparka Düştü

Düzce Teknopark binasının arka kısmındaki istinat duvarını aşarak aşağıya düşen otomobil, otopark bölümünde ters bir şekilde durdu. Kazanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan Cengizhan O. aracın içerisinde sıkıştı.

İtfaiye, Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralıları bulundukları yerden kurtararak hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.