Düzce’de Araç Satışı İçin Uyarı Yapıldı

ARAÇ SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Düzce’de araç alım satımı gerçekleştiren bireylere yönelik galericilerden önemli bir uyarı yapıldı. Türkiye genelinde araç piyasasında yaşanan hareketlilik sebebiyle, özellikle yakın çevresine ya da akrabasına araç satışı yapmayı düşünenlerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Galerici İhsan Açıkgöz, “Eğer bir aracınız varsa ve bunu satmak istiyorsanız yakın çevreniz veya dostunuz arabayı alayım 2-3 ay sonra parasını vereyim veya daha sonra vereyim diyorsa buna dikkat etmeniz gerekiyor.” diyerek, mevcut ekonomik koşulların karmaşık bir seyir izlediğini belirtti. Açıkgöz, “O yüzden araç satacaklar mümkün olduğu kadar peşin paraya bu araçları satıp noterde paranızı alıp imzanızı atıp mutlu bir şekilde ticaretten ayrılmanızı tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu. Bu durum araç alım satımında güvenilirliğin ön planda tutulması gerektiğini ortaya koyuyor.