Düzce’de Araç Sayısı Arttı

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Düzce’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 156 bin 400’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı her ay düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor.

ARAÇ TÜRLERİ DAĞILIMI

Düzce’de otomobillerin ardından en fazla araç türü motosiklet olarak kaydedildi. Araç türlerine bakıldığında Düzce’de 71 bin 712 otomobil, 2 bin 897 minibüs, bin 563 otobüs, 20 bin 936 kamyonet, 5 bin 718 kamyon, 38 bin 460 motosiklet, 14 bin 547 traktör ve 567 özel amaçlı taşıt kaydedildi. Haziran ayında 154 bin 942 olan araç sayısı, temmuz ayında 156 bin 400’e yükseldi.